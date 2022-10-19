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НовостиОбщество19 октября 2022 9:56

Учитель английского обматерил студента в Лысковском техникуме

Теперь в учебном заведении разгорелся нешуточный скандал
Юлия ВАСИЛИШИНА
Юлия ВАСИЛИШИНА
Учитель английского обматерил студента в Лысковском техникуме. ФОТО: Кстати

Учитель английского обматерил студента в Лысковском техникуме. ФОТО: Кстати

Огромный скандал разгорелся в Лысковском агротехническом техникуме – здесь учитель английского сорвался на одного из студентов и обматерил его. Всю эту тираду студенты сняли на видео, а затем опубликовали.

- Ты извиниться не хочешь,****? Глазки опустил, стыдно стало, ****? – обращается мужчина к студенту.

По словам учащихся, один из студентов сам довел преподавателя до такого срыва своими оскорблениями и руганью. Поэтому симпатии студентов оказались целиком на стороне преподавателя.

- Он хороший преподаватель: и английскому хорошо учит, и на студентов никогда голос не повышал, - рассказали студенты журналистам «Кстати». – Он сам его довел своими оскорблениями, поэтому преподаватель и сорвался.

Впрочем, руководство техникума не разделяет позиции студентов и уже осудило действия преподавателя.

- Педагог не должен себя так вести, чем бы это ни было вызвано, - уверен заместитель директора Лысковского агротехнического техникума Сергей Молчанов.