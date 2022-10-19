Евгений Люлин призвал нижегородок не паниковать из-за отсутствия связи с мобилизованными Фото: Алексей БУЛАТОВ

Евгений Люлин призвал нижегородок не паниковать, если их мобилизованные родственники не звонят. Об этом в своем телеграм-канале рассказал председатель Законодательного Собрания Нижегородской области.

Матери и жены мобилизованных переживают из-за того, что не могут связаться с родными мужчинами. Просьбы помощи с этой проблемой поступают к Евгению Люлину. Он подчеркивает, что волноваться в такой ситуации нормально, но не стоит допускать паники.

Солдаты и офицеры обязаны выключать мобильные устройства, когда проходит боевое построение.

– Нужно понимать, что телефон обнаруживает себя в сотовых сетях, и с этого момента солдат становится мишенью для врага, – отметил Евгений Люлин.

Стоит отметить, если известен номер части, в которой находится мобилизованный родственник, можно позвонить дежурному. Он поможет уточнить необходимую информацию.