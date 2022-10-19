Усадьба Башкировой продается в Нижнем Новгороде за 58 млн рублей ФОТО: интернет-сервис «Avito»

«Усадьба А.И. Башкировой» продается в Нижнем Новгороде за 58 млн рублей. Такое объявление размещено в интернет-сервисе «Avito».

Исторический и культурный памятник областного значения «Усадьба А.И. Башкировой» располагается в центре Нижнего Новгорода по адресу: улица Большая Печерская, 11.

Нежилое помещение общей площадью 557 м2 состоит из одного этажа и подвала. Кроме того, культурный памятник содержит два отдельных входа. Высота потолков усадьбы достигает 3м. Также на этаже размещены два с/у. В здании проведены вода и канализация. При 380 В разрешенная мощность – 60 кВт, но есть возможность увеличения. Особенностью помещения автор объявления указал содержание большого рекламного места.

Стоит отметить, что от «Усадьбы А.И. Башкировой» добраться до станции метро «Горьковская» можно пешком за 21 минуту, а до станции «Стрелка» – за 31 минуту.