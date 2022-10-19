Глеб Никитин прокомментировал возможный уход Галактионова из «Пари Нижний Новгород» ФОТО: телеграм-канал Глеба Никитина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин прокомментировал возможный уход Михаила Галактионова из «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщается на сайте РИА Новости Спорт.

Напомним, главного тренера ФК «Пари Нижний Новгород» Михаила Галактионова хотят видеть наставником одной из столичных футбольных команд. В настоящее время московский «Локомотив» ищет нового главного тренера и на этом посту рассматривает, в том числе наставника нижегородской команды.

У Галактионова с клубом «Пари НН» составлен контракт на два года с возможностью продления. По словам Глеба Никитина, изменение или расторжении этого контракта будет обсуждаться, если такой вопрос возникнет.

– Как я могу кого-то куда-то не отпустить? У нас не крепостное право, а цивилизованные отношения, – отметил губернатор Нижегородской области.