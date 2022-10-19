В Дзержинске ведется работа по заключению социальных контрактов с семьями мобилизованных

Государственное казенное учреждение Нижегородской области «Управление социальной защиты населения города Дзержинска» ведет работу по заключению социальных военных контрактов с семьями мобилизованных дзержинцев. Напомним, заключение социальных контрактов – это одна из мер поддержки семей мобилизованных граждан.

«Заключение социального военного контракта позволяет семье военнослужащего получить конкретные меры поддержки и индивидуальное сопровождение, – рассказала директор ГКУ НО «Управление социальной защиты населения» Ольга Меснянкина. – Прием родственников мобилизованных в Управлении проводится ежедневно, консультируем не только по социальным военным контрактам, но и по другим мерам поддержки, которые положены семьям мобилизованных. Наши сотрудники с самого начала частичной мобилизации работают с каждой семьей индивидуально, предоставляют консультации не только на призывных пунктах, но и на встречах в администрации города».

В Нижегородской области в рамках соцконтрактов семьи мобилизованных могут получить, в частности, пятидесятипроцентную компенсацию коммунальных услуг, ежемесячные выплаты беременным женщинам и по 10000 рублей на каждого ребенка в семье. Выплаты сохранятся по умолчанию до конца года, а далее – в индивидуальном порядке в зависимости от жизненной ситуации. Кроме того, для семей мобилизованных предусмотрены региональные меры поддержки в дополнение к федеральным «кредитным каникулам».

Напомним, дети мобилизованных дзержинцев бесплатно посещают детские сады, государственные и муниципальные учреждения дополнительного образования. Ученикам школ предоставляется бесплатное питание (завтрак и обед). Также стоит отметить, что эти меры поддержки носят заявительный характер – для подтверждения льготы маме необходимо предоставить свидетельство о рождении ребенка с указанием отца и справку из военкомата (кроме тех, с кем заключен социальный контракт – за них все льготы оформят сотрудники управления соцзащиты).

Семьи мобилизованных могут получить консультацию по доступным выплатам в индивидуальном порядке в Управлении социальной защиты населения (б-р Победы, 6) и по телефону колл-центра 8 (8313) 25-51-38. Кроме того, по телефону 122 действует горячая линия по вопросам мобилизации.