Филиал «Нижновэнерго» принял участие в ярмарке вакансий

В конце сентября сотрудники филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» «Нижновэнерго» приняли участие в ярмарке вакансий рабочих и учебных мест в ГКУ НО «Нижегородский центр занятости населения».

Представители филиала рассказали о «Нижновэнерго», специфике работы энергетиков, провели развернутую презентацию предприятия. В рамках мероприятия соискатели смогли ознакомиться с льготами, характером и условиями работы, задать уточняющие вопросы напрямую и оставить своё резюме, а также убедиться, что работа в крупной и стабильной компании – на общих основаниях, через службу занятости – это реальность.

Ярмарка вакансий – это также быстрый и эффективный способ поиска места работы и стажировок для студентов-выпускников, которые могут определиться, на каком предприятии они хотели бы начать свою трудовую деятельность.

«Участие в такого рода мероприятиях очень перспективно. Мы не только набираем текущий рабочий состав предприятия, но и формируем кадровый резерв. Это взаимовыгодное сотрудничество: компания получает новые кадры, а новый сотрудник – стабильную, интересную работу с достойной зарплатой», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.