Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 19 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 19 октября. Отключения запланированы в Нижегородском и Советском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Нижегородском районе без света останется четыре дома в центре города: отключение произойдет по адресам улица Пожарского,16, Пискунова,2,4, Большая Покровская,13а. Электричества не будет с 9 до 17 часов.

В Советском районе горячую воду отключат в доме №6 на Маршала Рокоссовского – ее не будет с 9 до 15 часов. Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.

Напомним, масштабное отключение холодной воды ожидается сегодня в Сормовском районе. Там без коммунальной услуги временно останутся 49 домов, котельная и школа-интернат.