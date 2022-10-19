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НовостиОбщество19 октября 2022 5:39

Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 19 октября

Отключения запланированы в Советском и Нижегородском районах
Ирина ШВЫРКАЕВА
Ирина ШВЫРКАЕВА
Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 19 октября.

Свет и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 19 октября.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Электричество и горячую воду отключат частично в двух районах Нижнего Новгорода 19 октября. Отключения запланированы в Нижегородском и Советском районах, сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Нижегородском районе без света останется четыре дома в центре города: отключение произойдет по адресам улица Пожарского,16, Пискунова,2,4, Большая Покровская,13а. Электричества не будет с 9 до 17 часов.

В Советском районе горячую воду отключат в доме №6 на Маршала Рокоссовского – ее не будет с 9 до 15 часов. Отключения носят плановый характер и связаны с проведением профилактических работ на объектах ЖКХ.

Напомним, масштабное отключение холодной воды ожидается сегодня в Сормовском районе. Там без коммунальной услуги временно останутся 49 домов, котельная и школа-интернат.