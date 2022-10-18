В Мининском университете начали обучать управленческие команды.

В Мининском университете 13 октября запустили новые курсы повышения квалификации «Лидерство в образовании: командная траектория». Первыми эту программу проходят руководители школ и учителя из Автозаводского района.

По словам ректора Мининского университета Виктора Сдобнякова, педагогам необходимо постоянно получать новые знания, так как это позволяет им ориентироваться и развиваться в профессии. Это особенно важно сейчас, когда современное образование находится в процессе глобальной модернизации.

- Команды школ готовы принимать вызовы времени, менять формат управления и приумножать свои профессиональные компетенции. Поэтому спрос на нашу программу повышения квалификации “Лидерство в образовании: командная траектория” высокий. Уникальность же программы заключается в том, что она содержит самые актуальные материалы, самые современные технологии управления и готовит именно команды, которые смогут реализовать стратегию развития образовательной организации. Вместе мы сможем вывести качество образования в регионе на новый уровень, - рассказал ректор Виктор Сдобняков.

Участников программы ожидают лучшие педагогические практики. В течение курса перед ними выступят опытные спикеры, представители департамента образования и Рособрнадзора. Кроме того, во время практических занятий с педагогами будут заниматься сотрудники Московского педагогического государственного университета.

- Повышение квалификации нужно рассматривать как работу в диалоге. Любой директор школы или педагог понимает, что в одиночку решить глобальные проблемы, учитывая постоянные изменения в законодательстве, очень сложно. Нужно разговаривать с коллегами, с муниципальными и региональными органами власти, и только в диалоге повышение квалификации будет действительно качественным, - отметила заместитель министра образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Ирина Кизилова.

Программа дополнительного образования “Лидерство в образовании: командная траектория” рассчитана на 1,5 месяца. Уже идет запись на второй поток обучения. Контактные данные для записи на программу:

Эл. почта: cdo@mininuniver.ru

Телефон: +7 (831) 262-20-44 (доб. 219, 373)

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