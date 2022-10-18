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НовостиОбщество18 октября 2022 18:27

Минимальная плата за капремонт может повыситься на 17% в Нижегородской области в 2023 году

Размер взноса может составить 8 рублей
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Минимальная плата за капремонт может повысится на 17% в Нижегородской области в 2023 году

Минимальная плата за капремонт может повысится на 17% в Нижегородской области в 2023 году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минимальный размер взноса на капитальный ремонт может повыситься для нижегородцев на 17% в 2023 году. Проект постановления размещен на сайте Правительства Нижегородской области.

Из проекта нормативного правового акта следует, что для жителей многоквартирных домов в Нижегородской области в 2023 году взнос на капремонт может составить 8 рублей за один квадратный метр общей площади помещения.

Стоит отметить, что в 2022 году минимальный размер взноса на капитальный ремонт составляет 6 рублей 83 копейки за «квадрат».

Напомним, свыше 145 миллионов рублей планируется выделить на капитальный ремонт четырех нижегородских больниц – Шахунской, Навашинской, Ковернинской и Ветлужской ЦРБ.

Ранее сообщалось, что капитальный ремонт более ста жилых домов, являющихся объектами культурного наследия, планируют выполнить в Нижнем Новгороде.