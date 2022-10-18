Появившаяся из-под земли коричневая лужа на улице Белинского напугала нижегородцев ФОТО: скрин видео в телеграм-канале «Жесть Нижнего 18+»

Коричневая лужа, появившаяся из-под земли на улице Белинского, напугала нижегородцев. Очевидцы поделились видео с происходящим в телеграм-канале «Мой Нижний Новгород».

На видео можно наблюдать как коричневая лужа растекается по тротуару. В публикации под видео и в комментариях предполагали, что лужа появилась из-за прорыва канализационной трубы.

Как удалось выяснить «Комсомолке», лужа оказалась бентонитовой. Бентонит – глинистый материал для приготовления бурового раствора. Оказалось, что буровые работы проводятся под кабели у светофоров «Чистое небо».

Напомним, проект «Чистое небо» по переносу проводов с воздуха под землю будет продолжен в Нижнем Новгороде в 2022 году.

Ранее сообщалось, что из-за сильного ливня склон на Окском съезде превратился в самый настоящий водопад: потоки воды вперемешку с грязью хлынули вниз, прямо на проезжую часть.