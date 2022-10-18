Мобилизованные граждане могут приостановить исполнительное производство в Нижегородской области Фото: Евгения ГУСЕВА

Сотрудники Главного управления ФССП России по Нижегородской области в воинской части в Мулино приняли от мобилизованных разных регионов порядка 100 заявлений о приостановке исполнительных производств. Об этом сообщается на сайте ГУ ФССП России по Нижегородской области.

Исполнительные производства в отношении мобилизованных граждан, написавших заявления, подлежать приостановлению.

Заявления от граждан других регионов будут переданы соответствующим территориальным органам ФССП России.

Всего на сегодняшний день (18 октября) Главным управлением приостановлено около 500 исполнительных производств.

Мобилизованные граждане могут обратиться с заявлением на приостановление исполнительного производства к сотрудникам органов принудительного исполнения, которые также находятся на призывных пунктах. Родственники мобилизованных, убывших за пределы места проживания, могут по тому же вопросу обратиться в отделения органов принудительного исполнения, где ведется исполнительное производство.