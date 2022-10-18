ВТБ запускает таможенно-логистические сервисы под ключ для клиентов СМБ

ВТБ предоставил клиентам среднего и малого бизнеса возможность комплексного сопровождения внешнеторговой поставки под контролем и при участии экспертов банка. Новые таможенно-логистические сервисы будут интересны как начинающим, так и опытным импортерам и экспортерам товаров. Услуга позволит оптимизировать расходы на таможенное и логистическое сопровождение сделок и снизить риски ведения ВЭД.

Таможенные сервисы – комплекс инструментов для разных этапов сделки: от предварительной оценки расходов на таможенное оформление до сертификации товаров и доставки грузов на склад клиента. Все необходимые сервисы можно подобрать и оформить в режиме «одного окна». Одно из главных преимуществ – удобный, защищенный и полностью электронный процесс подачи документов и информации через интернет-банк ВТБ Бизнес. Единый цифровой комплект документов позволяет оформить все необходимые услуги без рассылки разрозненным подрядчикам.

Таможенные сервисы ВТБ включают в себя предварительную оценку поставки, таможенное сопровождение под контролем банка, международную логистику и сертификацию товаров. Все сервисы предоставляются профессиональными участниками рынка ВЭД – партнерами ВТБ. Сделку на всех этапах сопровождают эксперты банка – они контролируют качество и сроки оказания услуг, что позволяет клиенту сосредоточиться на ведении бизнеса.

– Сегодня многие предприниматели и компании выходят на новые рынки, в том числе зарубежные, перестраивают логистические цепочки, и большинству необходима экспертная поддержка в вопросах ВЭД. Для этого мы запустили линейку цифровых таможенных сервисов. Клиент может выбрать отдельные этапы, на которых ему необходимо сопровождение, или передать в руки экспертов все процессы, связанные с оформлением сделки и логистикой. В синергии с другими продуктами экосистемы ВЭД клиентам ВТБ теперь доступен весь цикл обслуживания международного бизнеса в формате «360њ», –отмечает Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка ВТБ.

Новые сервисы – часть продуктовой экосистемы ВЭД, доступной круглосуточно всем клиентам СМБ в интернет-банке ВТБ Бизнес.

Подробнее о продуктах экосистемы ВЭД ВТБ можно узнать на сайте банка.