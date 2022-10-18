49 домов и школа-интернат останутся без холодной воды в Сормовском районе 19 октября

Жители этих домов останутся без воды на целый день. Фото: Дмитрий СМИРНОВ

Порядка 50 многоквартирных домов останутся без холодной воды в Сормовском районе Нижнего Новгорода 19 октября, сообщает АО «Нижегородский водоканал».

Отключения затронут дома на улицах Культуры, Судостроительной, Льва Толстого, Свирской, Пугачева и Ивана Чугурина, а также школу-интернат на улице Культуры, 91 и котельную на улице Пугачева. Жители домов на этих улицах останутся без воды на целый день — с 10:00 до 23:55. Ограничения носят временный характер и связаны с необходимостью провести плановые работы по замене запорной арматуры на участке сетей.

- Нижегородский водоканал рекомендует жителям с вечера вторника, 18 октября, сделать достаточные запасы холодной воды на период отключения. Также организуют дежурство автоцистерн с питьевой водой, которые будут передвигаться по адресам отключения в соответствии с заявками, полученными от жителей. Заявку можно оставить по телефону 246-99-99, - сообщает Нижегородский водоканал.

Список домов, в которых отключат воду 19 октября:

- ул. Льва Толстого,2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

- ул. Свирская дом 11;

- ул. Пугачева дома 15 и17;

- ул. Ивана Чугурина дома5, 6 и 7.

- ул.Культуры, дома №№ 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7/1, 7/2, 8, 8А, 9, 10, 11/1, 11/2, 12, 13, 14, 15, 15А, 16, 17, 19, 21, 93, 95, 97, 98;

- ул. Судостроительная,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.