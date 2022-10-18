Пожар произошел в здании ИПФ РАН в Нижнем Новгороде 18 октября

Площадь пожара составила 0,5 квадратных метра. Фото с сайта ИПФ РАН.

Пожар произошел в здании Института прикладной физики РАН в Нижнем Новгороде днем 18 октября. Как сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС, в экстренную службу поступила информация о задымлении в доме №46 по улице Ульянова, где располагается Институт.

- В 16:10 открытое горение ликвидировано на площади 0,5 квадратных метра. Погибших и пострадавших нет, эвакуировано 40 человек, - добавили в ведомстве.

В 16:16 пожар был полностью ликвидирован на той же площади. О причинах возгорания пока не сообщается.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде одновременно вспыхнули два старинных дома.