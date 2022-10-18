Онлайн-премьера сериала «Право на свободу» состоится 20 октября.

20 октября состоится онлайн-премьера драматического сериала «Право на свободу» (16+). Увидеть премьеру можно эксклюзивно в Wink (цифровой видеосервис «Ростелекома»). Данный проект посвящен работе волонтеров, занимающихся освобождением людей из современного рабства, приобретающего в наши дни самые разные формы. Создателями этого сериала стала кинокомпания Amalgama Studio при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») и войдет в линейку Wink Originals.

Главным героем фильма стал успешный программист Антон (Илья Малаков) из Краснодара. Его приглашают на работу в крупную IT-компанию. Однако в день отъезда на новое место работы он узнает об исчезновении своей матери (Анна Каменкова). Чтобы спасти мать, он разворачивает такси и пытается распутать хитросплетения этой истории. В процессе он узнает шокирующие факты о рабовладельческих мафиях и подпольных организациях. На помощь ему приходят волонтеры организации «Либертас», занимающиеся освобождением попавших в рабство людей – Кирилл (Кирилл Кяро) и Вика (Варвара Феофанова).

Сериал «Право на свободу» затрагивает большой пласт социальных проблем: разобщенность поколений, тайны криминального бизнеса, потерянность пожилых людей в цифровом мире. На примере героев сериала зрителям показаны ловушки, в которые по неопытности попадают люди. Одновременно с этим зрителям показываются способы, с помощью которых можно выбраться из этих ловушек.

- Мне интересен жанр социального кино, потому что с его помощью кинематографисты могут обращать внимание аудитории на реальные проблемы нашего общества, - рассказал генеральный продюсер сериала Андрей Феофанов. - При этом я убежден, что если авторы говорят о проблемах, то они должны показать зрителям и выход из этих сложных жизненных ситуаций – свет в конце тоннеля. Поэтому в сериале «Право на свободу» мы не просто затрагиваем тему современного рабства и говорим о преступных организациях, которые живут за счет страданий других людей, но и пытаемся показать способы решения.

Помогая другим людям, герои и сами меняются. Главная идея проекта заключается в том, что зло надо побеждать добром.

- Для меня это сериал про столкновение. Интересов людей и целых поколений — у нас довольно большой разброс возраста актеров. В каждой серии мы говорим о столкновении мыслей, видений, желаний, целей, философий. В первую очередь, эти мысли передает дуэт Ильи Малакова и Кирилла Кяро. Еще мы говорим про людей, которые желают любыми способами заработать, и про людей, которые просто хотят жить, — отметил режиссер Артем Дубра.

Первые две серии «Права на свободу» откроются для просмотра 20 октября, далее каждый четверг будет доступна новая серия.

Трейлер сериала можно посмотреть в официальных аккаунтах Wink в YouTube, ВК и Telegram.

КОНКРЕТНО

Право на свободу (16+)

Жанр: детектив, драма.

Хронометраж серий: 26 минут.

Количество серий: 8.

Авторы сценария: Андрей Таратухин, Юлия Крутова, Сергей Глушков, Варвара Феофанова, Артем Дубра.

Режиссер-постановщик: Артем Дубра.

Оператор-постановщик: Лотос Суни Парк.

Генеральный продюсер: Андрей Феофанов («Чернобыль», «Игра с огнем», «Сын», «Научи меня жить», «Ангел в сердце»).

В ролях: Кирилл Кяро («Эпидемия», «Измены»), Илья Малаков («Легенда о Коловрате», «Операция «Мухаббат»), Варвара Феофанова («1703», «Мне плевать, кто вы», «Волк»), Игорь Скляр («Дети понедельника», «Мы из джаза»), Олег Чугунов («Майор Гром», «Мистер Нокаут», «Красная Шапочка»), Валерия Куликова («Дом фарфора»), Анна Каменкова («Тест на беременность»), Алексей Розин («Нелюбовь») и другие.