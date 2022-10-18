Общественная палата Дзержинска рассмотрела ряд законодательных инициатив

17 октября состоялось очередное заседание Общественной палаты города Дзержинска. В торжественной обстановке первый заместитель главы города Глеб Андреев вручил удостоверения членам Общественной палаты третьего созыва и еще раз поздравил их с избранием.

«Третий созыв Общественной палаты Дзержинска в самом начале большого пути. Уверен, они смогут подобрать наиболее приемлемые и эффективные формы работы, выработают свой стиль взаимодействия и ведение диалога между властью, бизнесом и населением, – отметил он. – Перед новым созывом стоит непростая задача – вовлечение граждан в жизнь городского сообщества. Мы готовы к совместной работе в конструктивном ключе и к оказанию поддержки социально значимым проектам».

В ходе заседания Общественная палата рассмотрела предложения администрации по внесению изменений в федеральное и региональное законодательство. Изменения предлагается внести в законодательство, регулирующие реализацию алкогольной продукции в ночное время, а требования к участникам закупок в сфере благоустройства и дорожного строительства предложено уточнить и конкретизировать. Администрация города в рамках своих полномочий проработала и представила Общественной палате информационно-аналитическую оценку по обоим вопросам.

«На территории Дзержинска работает почти 400 торговых точек, имеющих право на реализацию алкоголя. В некоторых жилых домах их по две и более. Из общего количества примерно 80 торговых точек, хотя и оформлены как предприятия общепита, но по факту таковыми не являются и просто реализуют алкоголь навынос в ночное время. О них известно полиции, но постоянные рейды – не выход из сложившейся ситуации. Нужно решать вопрос комплексно, – сказал председатель Общественной палаты города Дзержинска Валерий Чумазин. – Вместе с администрацией города мы проработали законодательные инициативы и одобрили решение направить их на рассмотрение в городскую Думу и Законодательное Собрание Нижегородской области. Уверен, депутатский корпус нас поддержит и обратит особое внимание на решение данных вопросов».

Как отметили члены Общественной палаты, законодательные инициативы учитывают и права добросовестных предпринимателей, действительно оказывающих качественные услуги. При поддержке Общественной палаты пакет документов будет направлен в первую очередь на рассмотрение депутатам профильных комитетов городской Думы. В случае положительной оценки оба вопроса будут вынесены на заседание Думы, которое состоится уже в конце октября.

Добавим, что на заседании членами Общественной палаты была сформирована новая комиссия по ЖКХ, строительству и инфраструктуре, которую возглавил заместитель председателя Координационного Совета организаций профсоюзов города, аппаратчик АО «Сибур-Нефтехим» Алексей Молев.