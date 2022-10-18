Вопросы газо- и водоснабжения стали главными темами заседания комиссии по развитию города, строительству и архитектуре

18 октября 2022 года в ходе заседания постоянной комиссии городской Думы Нижнего Новгорода по развитию города, строительству и архитектуре депутаты обсудили вопрос строительства газопровода в поселке Луч, деревнях Бешенцево и Мордвинцево.

Как сообщил депутатам директор департамента строительства и капитального ремонта администрации города Илья Гор, работы по прокладке газопровода выполнены на 100%, включая благоустройство. Общая стоимость муниципального контракта составляет 128,3 млн рублей.

Глава профильного департамента пояснил, что для введения объекта в эксплуатацию необходимо скорректировать документацию и получить заключение госэкспертизы, так как в ходе строительно-монтажных работ возникла необходимость изменения пути прохождения газопровода.

Депутатов городской Думы особо интересовала информация о сроках введения газопровода в эксплуатацию. Илья Гор заверил участников заседания, что запуск объекта планируется произвести в текущем году. Что касается подключения потребителей, оно будет проходить после заключения договоров.

В рамках следующего вопроса повестки депутаты обсудили строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения под жилищную застройку в поселках Ольгино и Новинки. Данный проект реализуется в рамках «Адресной инвестиционной программы Нижегородской области на 2021-2023 годы». Подрядчиком определено АО «Нижегородский водоканал». Цена муниципального контракта составляет около 1,6 млрд рублей. Работы планируется завершить по графику до конца 2023 года.

Также члены постоянной комиссии заслушали доклады об итогах деятельности МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» и МБУ «Нижегородгражданпроект» за первое полугодие 2022 года, а также ознакомились с реализацией муниципальной программы «Градостроительное планирование развития территории города Нижнего Новгорода» на 2019 – 2024 годы.

В том числе депутаты отметили работу МКУ «Городской центр градостроительства и архитектуры» в части выявления и сноса незаконных рекламных конструкций на территории Нижнего Новгорода. С начала 2022 года учреждением выявлено более 4,5 тысяч незаконных объектов рекламы и информации, из которых около половины уже демонтировано, по остальным проходят судебные процедуры.

«Наш город преобразился, стало меньше визуального шума. На фасадах зданий реклама выглядит более лаконичной, поэтому хочу подчеркнуть, что работа рекламной службы города, как говорится, налицо», – сказал депутат Павел Пашинин.

При обсуждении вопроса об итогах деятельности МБУ «Нижегородгражданпроект», выполняющего инженерно-геодезические работы на территории города, депутат Жанна Скворцова поинтересовалась перспективой ремонта здания школы №113, расположенной на территории избирательного округа №25 Нижегородского района. Директор МБУ «Нижегородгражданпроект» Сергей Бабушкин отметил, что по данному объекту проведены необходимые проектно-изыскательские работы, вопрос о ремонте школы находится на рассмотрении.