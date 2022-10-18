Два аварийных дома готовят к сносу в Нижнем Новгороде Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Два аварийных дома на улице Циолковского готовят к сносу. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода со ссылкой на администрацию Сормовского района.

По данным ведомства, к сносу готовят деревянные дома №6 и №12, которые были построены в 1926 году. Они уже отключены от коммуникаций и расселены. Собственникам была выплачена компенсация, а тем, кто жилье снимал, предоставлены квартиры. На сегодняшний день, 18 октября, подрядчик не определен. Когда эта процедура будет пройдена, дома демонтируют.

– Снос аварийного жилья осуществляется только после завершения оформления всех необходимых документов с жильцами из каждой квартиры, оформления участка в муниципальную собственность и отключения всех коммуникаций, – отметила глава администрации Сормовского района Светлана Горбунова.

Ранее сообщалось, что в Сормовском районе Нижнего Новгорода начали сносить 92-летнее аварийное здание на улице Беломорской, 2. Дом был построен в 1930 году.