Четыре машины столкнулись на улице Бринского в Нижнем Новгороде 17 октября. Фото: ОПБДД УГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области

Массовая авария произошла на улице Бринского в Нижнем Новгороде вечером 17 октября: там около 17:45 столкнулись сразу четыре машины. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области.

- Водитель «Шевроле Лачетти» при торможении не справился с управлением, его вынесло на встречную полосу, где он столкнулся с «Ладой Калиной» и автомобилем «Датсун», после чего его развернуло, и произошло столкновение с «Маздой», которая ехала по правой полосе, - рассказали в ведомстве.

Вчера вечером в Нижнем Новгороде шел дождь, и в это время уже было темно – условия не самые благоприятные для езды на машине. Видимо, это и сыграло злую шутку с одним из водителей.

В результате аварии пострадали водитель и пассажир «Лады Калины» - с подозрением на сотрясение мозга они были доставлены в больницу им. Семашко.

Авария произошла под самый час пик, поэтому на улице Бринского образовалась огромная пробка, в которой пришлось постоять нижегородцам, которые добирались с работы домой.