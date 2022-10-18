101 случай заражения почвы картофельной нематодой выявлен в Нижегородской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты провели работу по анализу образцов почвы, результатом которой стало обнаружение 101 случая заражения почвы картофельной нематодой в Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского референтного центра Россельхознадзора.

Анализ был проведен после мониторинга Россельхознадзором территорий Нижегородской области. Факты заражения золотистой картофельной нематодой выявлены на приусадебных участках, которые заняты посадкой картофеля и близки к полям севооборот а.

Гельминтологическая экспертиза выявила 101 случай заражения почвы нематодой в образцах, собранных на территории Починковского, Лукояновского, Шатковского, Городецкого и Арзамасского районов Нижегородской области.

По данным референтного центра, необходимые меры будут приняты. Результаты анализа направлены в Управление Россельхознадзора по Нижегородской области.