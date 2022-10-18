Двое нижегородцев открыли стрельбу по лебедям в Артемовских лугах. ФОТО: Артлуга

Вечером 15 октября двое нижегородцев открыли стрельбу по лебедям в Артемовских лугах. Об этом сообщается в группе «АртЛуга».

По данным экологов, на одно из живописных озер Артемовских лугов прилетели две семьи лебедей-шипунов с девятью птенцами.

- Птицы ныряли и плавали, наслаждаясь жизнью, - говорится в сообщении. – Как вдруг появились два бравых охотника в армейском камуфляже и начали палить из своих двустволок. На кадрах видно, как дробь падает в воду рядом с лебедями.

Экологи напомнили, что в этом уникальном природном пространстве обитают десятки видов краснокнижных птиц. Однако, несмотря на это, охотникам по-прежнему выдают лицензии на охоту в Артемовских лугах.

- Остаток этого вечера все тринадцать лебедей не могли успокоиться и постоянно с тревогой оглядывались по сторонам. Слава Богу, в этот раз никто из птиц не пострадал, - рассказывают активисты.