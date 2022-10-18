Видеоотчет о ремонте жилого фонда Советского района Нижнего Новгорода выложен в сеть

Площадкой в сети интернет для видео отчетов по крупным объектам ремонтной кампании стал видеоканал "Мой Дом ТВ". Фото: пресс-служба ДУК

В октябре 2022 года домоуправляющие компании Канавинского, Московского, Нижегородского, Приокского и Советского районов Нижнего Новгорода ввели практику видеоотчетов о ходе текущей ремонтной кампании. Площадкой в сети интернет для видео отчетов по крупным объектам ремонтной кампании стал видеоканал "Мой Дом ТВ". Масштабная ремонтная кампания сейчас продолжается в пяти районах Нижнего Новгорода. Выполняется большой объем ремонтных работ согласно ранее утвержденных планов, исходя из заявок и решений Советов многоквартирных домов.

заместитель директора по производству ДУК Советского района Егор Завьялов. Фото: пресс-служба ДУК

Ремонтная кампания, проводимая ДУКом Советского района Нижнего Новгорода масштабна и находится в плановом графике. Некоторые основные объекты ремонтной кампании уже завершены, о чём ДУК проинформировал жителей района отчетами на видеоканале "Мой Дом ТВ". Основными работами в этом году стали: установка козырька подъезда дома №8 по улице Корнилова; замена окон и ремонт отмостки по адресу улица Ивлиева, дом 37\1; ремонт цоколя дома № 36а по улице Ванеева; декоративные ремонты подъездов дома №3 по улице Тимирязева, дома №23 по улице Пушкина и дома №23 по улице Ванеева; ремонт фасада дома №4 по улице Бекетова; асфальтировка территории у дома №1 по улице Штеменко; ремонт цоколя и отмостки дома №2\1 по улице Шишкова.

«Ремонтная кампания сейчас в самом разгаре. Все работы мы делаем качественно с соблюдением технологий. Для нас главное, чтобы жители Советского района города видели нашу работу и могли полноправно её контролировать. Главным заказчиком нашей работы и потребителем наших услуг являются люди», – рассказал заместитель директора по производству ДУК Советского района Егор Завьялов.