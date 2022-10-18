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Общество18 октября 2022 9:42

Черная плесень появилась на стенах ЦРБ в Сергаче

Виной тому капитальный ремонт здания в 2012 году
Анастасия СТЕПАНЕНКО
Сергачская больница будет отремонтирована в скором времени

Сергачская больница будет отремонтирована в скором времени

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черная плесень появилась на стенах одного из отделений центральной районной больницы в Сергаче. Об этом в своем телеграм-канале сообщает министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Дело в том, что капитальный ремонт, который проводили в больнице в 2012 году, был сделан с грубыми нормативными нарушениями. Вентиляция и гидроизоляция в одном из корпусов не были проведены.

По словам министра здравоохранения Нижегородской области, Сергачская больница будет отремонтирована в скором времени. В первую очередь обновят кровлю и сделают утепление фасадов здания. Конечно же, будет восстановлена вентиляция и защита от грунтовых вод. На время ремонтных работ пациенты будут переведены в другие корпуса и медучреждения.

– Очень важно осуществлять контроль за работой ремонтных бригад системно. И самим бригадам надо подходить ответственно к своей работе. Работа делается не для перерезания красных ленточек при открытии. А для того, чтобы деятельность была полноценной долгое время, – отметил Давид Мелик-Гусейнов.