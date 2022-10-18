Пассажиропоток на городских электричках в Нижнем Новгороде за лето увеличился на 15% Фото: Ирина ШВЫРКАЕВА

Пассажиропоток на городских электричках в направлении Починки – Варя в Нижнем Новгороде вырос за лето на 15%. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области со ссылкой на Волго-Вятскую пригородную пассажирскую компанию.

По данным пассажирской компании, основным фактором роста пассажиропотока является удобство использования транспортных карт с тарифом электронного кошелька «60 минут» и «90 минут». 55% пассажиров прибывающей на станцию «Варя» электрички являются владельцами таких карт. Нижегородцы могут совершить бесплатную пересадку на метро или автобус, проехав до станции «Варя» на электричке. Еще одно немаловажное преимущество пользования городской электрички – экономия времени в час пик, когда в том же направлении Починки – Варя в городе собираются пробки.

Стоит отметить, что частоту электричек планируют увеличить на этом направлении в 1,5 - 2 раза после открытия станции метро в Сормове. Пассажиропоток также повысится, когда остановка электрички будет в шаговой доступности к метрополитену.