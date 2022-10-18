АО «Транснефть-Верхняя Волга» провела модернизацию своих станций в Нижегородской области в рамках программы по энергосбережению

Две нефтеперекачивающие и одна линейная производственно-диспетчерская станция в Нижегородской области были модернизированы АО «Транснефть-Верхняя Волга» в 2022 году в рамках программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В частности, на станции «Балахониха» в Арзамасском районе появилось новое насосное оборудование с электродвигателем, которое обладает повышенным КПД и при этом позволяет оптимизировать использование электроэнергии при транспортировке нефти, а также значительно снизить стоимость обслуживания и планового ремонта. Подобные насосы также появились на нефтеперекачивающих станциях «Степаньково» и «Залесье».

Кроме того, компанией был выполнен ремонт участков тепловых сетей на промежуточной перекачивающей станции «Горький», расположенной в Кстовском районе. Аналогичные работы были проведены и на НПС «Второво». А на кстовской линейной производственно-диспетчерской станции «Староликеево» установили автоматизированные тепловые пункты. Такое же оборудование появилось и на НПС «Залесье», «Килемары», «Прудки», а также базе производственного обслуживания Марийского районного нефтепроводного управления.

Всего в период с января по сентябрь 2022 года в результате реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «Транснефть-Верхняя Волга» смогло сэкономить 19,5 млн рублей. Удельное потребление электроэнергии снизилось на 1,24%, что позволило обеспечить экономию 2,9 млн кВт*ч.

В числе технических мероприятий по снижению затрат на электроэнергию - оптимизация технологических режимов транспортировки нефти и нефтепродуктов, очистка внутренней поверхности магистральных трубопроводов и фильтров-грязеуловителей от парафинистых отложений.

Проведена модернизация внутреннего освещения зданий, установлены датчики движения, а также фотореле, которые обеспечивают автоматическое включение и выключение осветительных приборов при изменении освещенности в помещениях, что значительно снижает расход электроэнергии.

Для снижения затрат при эксплуатации автомобильной техники акционерное общество оптимизирует маршруты перевозок, минимизирует случаи непроизводственных пробегов автотранспорта. По итогам реализации мероприятий по данному направлению в отчетный период сэкономлено более 22 тонн условного топлива.

АО «Транснефть-Верхняя Волга» также ведет активную деятельность в области популяризации принципов бережного отношения к ресурсам среди населения. Регулярно проводятся конференции в общеобразовательных учреждениях, экскурсии учащихся на нефтеперекачивающие станции. Кроме того, организуются фотоконкурсы и конкурсы детских рисунков, проводятся тематические мероприятия в школах с демонстрацией фильмов о способах энергосбережения и повышения энергоэффективности.