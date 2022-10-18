Музыкальную школу открыли после капремонта в селе Спасское Нижегородской области Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Капитальный ремонт завершился в детской музыкальной школе села Спасское Нижегородской области. Работы были проведены в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министерство культуры Нижегородской области.

Специалисты провели большую работу по капитальному ремонту. В здании были обновлены пристрой и кабинеты: перестелены полы, отремонтированы потолки и лестницы, заменены оконные блоки, отштукатурены и покрашены стены. Также на крыше музыкальной школы установлены ограждения от схода снега, оборудован вход в здание для людей с ограниченными возможностями здоровья. На капитальный ремонт в рамках национального проекта было направлено более 7,9 млн рублей.

В музыкальной школе села Спасское преподают обучающие программы по фортепиано, гитаре, баяне. В учреждении занимаются 48 детей разных возрастов.

– Это одна из десяти детских школ искусств региона, где в 2022 году ведутся ремонтные работы по нацпроекту. Мы стремимся улучшить условия, в которых занимаются дети, и их горящие взгляды в момент, когда они заходят в обновленные классы, – лучшая награда для нас. Когда в школе тепло, светло, красиво, это прекрасные условия для творчества, – рассказала министр культуры Нижегородской области Наталья Суханова.