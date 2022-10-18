Первый снег может выпасть в Нижегородской области уже 21 октября Фото: Кристина БЕРБАСОВА

Первый снег в Нижегородской области ожидается к 21 октября. Об этом «Комсомолке» сообщила начальник отдела метеорологических прогнозов Гидрометцентра – пресс-секретарь ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС» Ольга Мокеева.

В основном на неделе температура воздуха составит +7...+10 градусов днем, и +1...+3 градуса ночью. Пасмурную погоду, иногда будут сопровождать умеренные дожди. А уже ближе к концу недели шкала термометра может значительно снизиться.

– К пятнице температура воздуха днем будет уже не выше +5 градусов, а ночью ожидаются заморозки до -3 градусов. Конечно, на фоне таких температур не только дождь, но и мокрый снег может добавиться. Так что первый снег мы предварительно ожидаем к концу рабочей недели, – рассказала Ольга Мокеева.