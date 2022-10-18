Свет и горячую воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 18 октября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свет и горячую воду отключат частично в трех районах Нижнего Новгорода 18 октября. Отключения запланированы в Советском, Нижегородском и Приокском районах. Об этом сообщается на сайте городского управления ГОЧС.

В Нижегородском районе электричество отключат на улице Семашко, 17,17а/1 и Ульянова,37. Света не будет с 9 до 17 часов.

В Советском районе отключат горячую воду в доме №47 по улице Полтавской – ее не будет с 9 до 14 часов.

В Приокском районе без горячей воды останутся жильцы домов №11 и 13 по улице Медицинской. «Тепленькой» не будет с 8 до 17 часов.

Отключения связаны с проведением плановых работ на объектах ЖКХ.