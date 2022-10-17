Структура правительства региона изменится в Нижегородской области. Фото: Kremlin pool / globallookpress.com

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин принял решение о внесении изменений в нынешнюю структуру регионального правительства. О предстоящих нововведениях он рассказал в своём официальном телеграм-канале.

– Министерство социальной политики переходит из соцблока в блок внутренней политики, в прямое подчинение моего заместителя Андрея Гнеушева. Он сам ранее возглавлял это ведомство, прекрасно знает специфику, – сказал Глеб Никитин.

По его словам, одним из важнейших направлений работы блока внутренней политики является поддержка семей мобилизованных нижегородцев. Эта поддержка будет усилена.

Кроме того, преобразования коснутся кадрового департамента. Он станет министерством кадровой и молодёжной политики, а возглавит ведомство Сергей Бочаров.

– Региональный Минобр сконцентрируется на вопросах образования. Кадровая и молодёжная политика сегодня тесно связаны. Объединим возможности таких площадок, как Корпоративный университет правительства Нижегородской области и молодёжный центр "Высота", будем проводить как можно больше конкурсов для молодёжи и совершенствовать социальные лифты, – подчеркнул Глеб Никитин.