"Нижегородская Кунсткамера" в ПИМУ открылась для свободного посещения. Фото: скрин с сюжета ТК "Волга"

Единственный в Нижнем Новгороде музей патологической анатомии (16+) в ПИМУ открылся для свободного посещения. Экскурсии будут проводиться бесплатно для организованных групп до 15 человек по четвергам. Об этом сообщил на своей странице ВКонтакте ректор ПИМУ Николай Карякин.

– Музей у нас, кстати, после недавнего ремонта, экспозиции меняются, – добавил ректор. – Вот только недавно коллеги из патологоанатомического отделения областной больницы им. Семашко передали музею старинный микроскоп оптической фирмы C.Reichert, предположительно 20-х годов прошлого века. Наш экземпляр – портативный микроскоп, это большая редкость.

Николай Карякин подсказал, как можно записаться на экскурсию. Звонить следует по номеру телефона (831) 438-91-47 на кафедру патологической анатомии ПИМУ.