Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород вечером 17 октября Фото: c cайта 2ГИС

Девятибалльные пробки сковали Нижний Новгород этим вечером, 17 октября, согласно данным сервиса "Яндекс.Карты". К семи часам вечера в городе было зафиксировано девять ДТП.

По словам одного из подписчиков телеграм-канала "AvtoNewsNN | Нижний Новгород", улица Бринского "стояла наглухо". Нижегородец советовал другим автомобилистам искать пути объезда, так как ситуацию усугубили две аварии на указанном участке дороги.

Традиционно в Нижнем Новгороде встряли в пробке центральные и другие оживлённые улицы города. Так, к этому часу движение сковано на проспекте Гагарина, улицах Кулибина, Тимирязева, Белинского, Ильинской, Маслякова, Максима Горького, Алексеевской, на проспекте Ленина, Окском съезде, Мызинском мосту и в других точках города.

Напомним, вчера, в воскресенье, на въезде в Нижний Новгород со стороны Бора образовалась гигантская пробка. В длину она составила минимум десять километров.

Неделю назад, в прошлое воскресенье, въезд в Нижний Новгород также стоял неподвижно больше часа, а по некоторым сообщениям в соцсетях – больше двух часов. Пробка растянулась до Нижнего от Семёнова, а это 76 километров по трассе.

То же самое случилось на въезде в город и в предыдущее воскресенье, 2 октября. Тогда пробка по Арзамасской трассе растянулась вплоть до Ближнего Борисова.