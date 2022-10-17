Первый в Нижнем Новгороде модульный мост устанавливают через речку Старку. Фото: Юрий Шалабаев

Первый в Нижнем Новгороде модульный пешеходный мост в скором времени появится в районе улиц Сельской и Гаражной. Переправа возводится через речку Старку. Длина моста составит 18 метров, а ширина – почти два метра. Об этом в своём телеграм-канале рассказал мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

Глава города отметил, что мост через Старку востребован местными жителями – родители ведут по нему детей в школу и детский сад.

Переправа будет возведена по новейшей технологии: её собирают из готовых деталей по принципу конструктора. Эти детали сделаны из современных сплавов и отличаются высокой коррозионной стойкостью. По словам Юрия Шалабаева, так мост не придётся обрабатывать антикоррозионными средствами или красить. Вместо чего переправу достаточно время от времени подметать и мыть. Таким образом будут экономиться средства на обслуживание сооружения.