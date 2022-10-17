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Спорт17 октября 2022 15:47

Нижегородское «Торпедо» со счетом 1:4 проиграло «Барысу» на выезде

Единственную шайбу нижегородцев забросил Игорь Ларионов
Мария СОРОКИНА
В третьем периоде нижегородская команда пропустила три шайбы.

В третьем периоде нижегородская команда пропустила три шайбы.

Фото: Мария СОРОКИНА

Нижегородская хоккейная команда «Торпедо» со счетом 1:4 проиграла «Барысу» в выездном матче Континентальной хоккейной лиги 17 октября.

Первую шайбу в этом матче забили хозяева, но нижегородская команда быстро сравняла счет — шайба Игоря Ларионова прошла выше рук вратаря команды-соперника, который защищал нижний правый угол. Голевую передачу на свой счет записал Кирилл Воронин.

Второй период прошел без забитых шайб, а в третьем нижегородская команда пропустила сразу три гола. Ворота «Торпедо» в этом матче защищал Адам Хуска.