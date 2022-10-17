Дорогу расширят на улице Деловой у областного клинического онкодиспансера. Фото: администрация Нижнего Новгорода

Дорогу на улице Деловой возле поликлиники Нижегородского областного клинического онкологического диспансера расширят. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района Нижнего Новгорода.

Сейчас на месте обустраивают дополнительные полосы движения для автомобилистов, которые поворачивают с улицы Деловой на улицу Хохлова. Отмечено, что поручение о расширении дороги поступило от мэра Нижнего Новгорода Юрия Шалабаева по итогам обследования этого участка специальной комиссией.

Благодаря расширению дороги возрастёт проходимость от улицы Родионова до онкоцентра. Прежде пробки на этом участке возникали часто, поскольку существовала всего одна полоса движения. По словам главы Нижегородского района Сергея Крутова, автомобилисты больше не будут сдерживать поток машин с улицы Родионова при повороте с улицы Деловой налево.

К слову, по окончании ремонта дороги будут приведены в порядок тротуары, установлены дорожные знаки и будет нанесена разметка термопластиком.