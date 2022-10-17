Одностороннее движение введут на улицах Студёной и Тверской с 7 ноября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Одностороннее движение введут на участках улиц Студёной и Тверской в Нижнем Новгороде с 7 ноября 2022 года. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

В ведомстве пояснили, что одностороннее движение будет введено на участках улиц Студёной и Тверской от улицы Белинского до улицы Невзоровых.

– Изменение в организации дорожного движения вводится для обеспечения беспрепятственного проезда автомобилей, – пояснили в департаменте.

Напомним, по той же причине на участке Казанского шоссе в Нижнем Новгороде запретят парковку с 7 ноября 2022 года.

А также мы рассказывали, что улицу Трудовую перекрыли в Нижнем Новгороде до 1 ноября 2022 года в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.