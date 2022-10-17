Парковку запретят на участке Казанского шоссе в Нижнем Новгороде с 7 ноября. Фото: ЦОДД Нижнего Новгорода

Парковку и остановку транспортных средств запретят на участке Казанского шоссе в Нижнем Новгороде с 7 ноября 2022 года. А именно в районе дома № 12Б. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства. В ЦОДД Нижнего Новгорода поделились схемой предстоящих изменений движения.

– Изменения в организации движения необходимы для обеспечения беспрепятственного проезда транспорта, – пояснили в департаменте.

Напомним, ранее мы рассказывали, что улицу Трудовую перекрыли в Нижнем Новгороде до 1 ноября 2022 года в связи с ремонтно-восстановительными работами на инженерных сетях.