Более 503 млн рублей получит Нижегородская область на расселение аварийного жилья. Фото: Екатерина КУРГУЗОВА

Нижегородская область получит более 503 миллионов рублей на расселение аварийного жилья. Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте Кремля.

Данные средства пойдут на расселение многоквартирных домов, которые были признаны аварийными до 1 января 2017 года. 503 млн 221, 3 тысячи рублей поступят в регион до конца этого года.

- В сложившихся условиях необходимо проследить за эффективным использованием по прямому назначению каждого рубля, – подчеркнул Михаил Мишустин. Контролировать ход работ будет вице-премьер Марат Хуснуллин.

Как сообщалось ранее, 118 аварийных домов расселят в Нижнем Новгороде в 2022 — 2023 годах. Так, например, в Автозаводском районе с этой целью ведется строительство домов на улицах Героя Васильева и Дружаева.