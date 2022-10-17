Работу общественного транспорта в вечернее время проверили в Автозаводском районе Фото: Пресс-служба правительства Нижегородской области

Работу общественного транспорта в вечерние часы проверили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Многие перевозчики получили претензии за невыполнение взятых на себя обязательств на обслуживаемых маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе нижегородского областного правительства.

Проверяющие от ГКУ НО "Центр развития транспортных систем" наблюдали за работой транспорта с 19:00 до 21:00. Рейд касался таких маршрутов как Т-40, Т-67, Т-44, Т-13, Т-59, Т-75 и А-40.

Большая часть опрошенных автозаводцев выразили мнение, что утром и днём транспорт работает вполне удовлетворительно. Наиболее положительно люди отозвались о работе маршрута Т-67. Также жители района рады введению льгот и пересадочных тарифов на всех без исключения маршрутах городского общественного транспорта.

– Раньше я вынуждена была ждать социальный автобус, теперь ездить стало намного удобнее с учётом экономии и денег, и времени. Более того, с пересадкой нередко удаётся добраться до места быстрее, чем на длинном маршруте, – подчеркнула одна из жительниц Автозавода.

Однако многие нижегородцы пожаловались на работу транспорта после 20:00, а именно на большие интервалы между автобусами. Кроме того, люди заявили о гонках водителей частных перевозчиков: "тэшки" считают своим долгом обогнать автобусы большого класса из "Нижегородпассажиравтотранса", мало заботясь при этом о безопасности пассажиров.

Перевозчики получили предупреждение, что могут лишиться разрешения на работу за подобные нарушения.