Оксана Дектерева провела выездное совещание по вопросам благоустройства сквера около ЖК «Маяк»

16 октября 2022 года депутат городской Думы Нижнего Новгорода Оксана Дектерева совместно с исполняющим обязанности главы Нижегородского района Сергеем Крутовым проверила ход работ по благоустройству сквера у ЖК «Маяк», которые выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

«В рамках осмотра объекта были обозначены недочеты. В частности, необходимо утрамбовать грунт вдоль дорожек, сделать дополнительную ступеньку у одного из входов, переложить края рулонного газона, а также восстановить пешеходную дорожку вдоль сквера. Также жители микрорайона попросили сделать перила у одной из лестниц», – подчеркнула Оксана Дектерева.

Депутат отметила, что при проведении работ по благоустройству необходимо активно взаимодействовать с жителями и учитывать все их пожелания.

«Рада, что жителям нравится обновленное пространство. На данном этапе они уже активно пользуются благоустроенной территорией и отмечают, что сквер стал светлее, комфортнее и безопаснее», – заключила она.