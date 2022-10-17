Семьи погибших на белгородском полигоне нижегородцев получат по 2 млн рублей Фото: REUTERS

Семьи нижегородцев, погибших на полигоне в Белгородской области во время теракта 15 октября 2022 года, получат материальную помощь в размере двух миллионов рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своём телеграм-канале.

– Принял решение о том, чтобы приравнять нижегородцев, погибших на полигоне в Белгородской области, к участникам СВО. Поэтому их семьи получат из областного бюджета материальную помощь в размере 2 миллионов рублей, – написал глава региона.

Он также пояснил, что указанная сумма выплачивается в равных долях на каждого члена семьи погибшего. То есть супруге, родителям, а также детям, не достигшим 18-летнего возраста или же тем, кому уже есть 18, но они очно обучаются в вузах или имеют инвалидность.

Напомним, 15 октября 2022 года на полигоне Западного военного округа Белгородской области двумя гражданами одного из государств СНГ (какого именно, не уточняется) был совершён теракт. Минобороны РФ официально подтвердило гибель 11 военнослужащих. Ещё 15 человек получили ранения различной степени тяжести.

Согласно официальной информации, двое террористов обстреляли личный состав подразделения, однако ответным огнём они были оперативно ликвидированы.