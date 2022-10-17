Дети сотрудников ГП НО «НОФ» вышли с футболистами на поле в матче РПЛ

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Игра между футбольными клубами Пари-НН и Зенит прошла на стадионе «Нижний Новгород» в рамках очередного тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 16 октября.

Престижную миссию – сопровождать футболистов обеих команд перед матчем на одном из лучших футбольных стадионов России доверили детям сотрудников ГП НО «НОФ». 25 детей в возрасте от 7 до 12 лет в спортивной экипировке с брендом «Госаптека» вышли с игроками и судьями на поле и пожелали им удачи, после чего вместе с родителями отправились на трибуны смотреть матч.

Традиция, когда футболисты выходят на поле с детьми, закрепилась в мировом футболе с конца прошлого столетия, когда Международная федерация футбола (FIFA) запустила совместно с Детским фондом ООН кампанию «Скажи детям «да», целью которой является защита и улучшение качества жизни детей. Выходя на поле с детьми, футболисты также демонстрируют позитивный настрой игры и подчеркивают семейный характер спорта, что перекликается с ценностями и приоритетами, которых придерживается в своей деятельности Нижегородская областная фармация.

Кроме того, одним из важных направлений развития госпредприятия является пропаганда здорового образа жизни, поэтому пригласив своих сотрудников на футбольный матч, руководство не только устроило коллективу большой спортивный праздник, но и обеспечило достойную поддержку нижегородским футболистам.