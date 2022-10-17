Детсады и школы Арзамаса массово эвакуируют 17 октября Фото: Иван Макеев

Детские сады и школы города Арзамаса Нижегородской области массово эвакуируют сегодня, 17 октября, из-за поступивших сообщений и звонков о минировании. Об этом пишут местные жители в группе "Весь Арзамас ВКонтакте".

Отмечено, что во всех учреждениях работают пожарные, полиция и сапёры. Некоторые пользователи в комментариях стали утверждать, что тревога была учебной, но множество родителей возразили на этот счёт. По их словам, школьников в экстренном порядке выводили на улицу без вещей и даже верхней одежды. Родителям звонили и писали с просьбой забрать детей домой, поскольку уроков до конца дня больше не будет.

– Была бы учебная – дети не пришли бы домой без рюкзаков, ключей и телефонов, – написала Ирина Г..