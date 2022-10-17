Торпедовец Богдан Конюшков впервые стал новичком недели в КХЛ

В среднем за матч хоккеист проводит на льду более 20 минут. Фото: Мария СОРОКИНА

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков стал лучшим новичком 7 недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Это первое подобное достижение хоккеиста в его карьере. К слову, несколько дней назад нижегородская команда на выезде обыграла «Салават Юлаев» по буллитам и именно 6 номер «Торпедо» стал автором решающей шайбы в ворота уфимцев.

В настоящее время 19-летний Конюшков считается одним из наиболее быстро прогрессирующих молодых игроков Лиги. В среднем за матч хоккеист проводит на льду более 20 минут. В составе «Торпедо» Конюшков провел уже 18 игр, в которых отметился одной голевой передачей, выполнил 17 бросков по воротам соперника.