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Спорт17 октября 2022 11:42

Торпедовец Богдан Конюшков впервые стал новичком недели в КХЛ

Защитник «Торпедо» стал автором решающей шайбы в ворота «Салавата Юлаева»
Мария СОРОКИНА
В среднем за матч хоккеист проводит на льду более 20 минут.

В среднем за матч хоккеист проводит на льду более 20 минут.

Фото: Мария СОРОКИНА

Защитник нижегородского «Торпедо» Богдан Конюшков стал лучшим новичком 7 недели в Континентальной хоккейной лиге, сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

Это первое подобное достижение хоккеиста в его карьере. К слову, несколько дней назад нижегородская команда на выезде обыграла «Салават Юлаев» по буллитам и именно 6 номер «Торпедо» стал автором решающей шайбы в ворота уфимцев.

В настоящее время 19-летний Конюшков считается одним из наиболее быстро прогрессирующих молодых игроков Лиги. В среднем за матч хоккеист проводит на льду более 20 минут. В составе «Торпедо» Конюшков провел уже 18 игр, в которых отметился одной голевой передачей, выполнил 17 бросков по воротам соперника.