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Общество17 октября 2022 11:22

Баскетбольная площадка появилась в парке Пушкина в Нижнем Новгороде

Её установили по просьбе жителей
Дарья ЯЗЕВА
Дарья ЯЗЕВА
Баскетбольная площадка появилась в парке Пушкина в Нижнем Новгороде. Фото: Юрий Шалабаев

Баскетбольная площадка появилась в парке Пушкина в Нижнем Новгороде. Фото: Юрий Шалабаев

Новая баскетбольная площадка появилась в парке Пушкина в Нижнем Новгороде по просьбе местных жителей. Она расположена возле скейт-площадки и воркаута. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

Он также добавил, что в ходе одного из прямых эфиров к нему обратились нижегородцы с просьбой установить детскую площадку у дома № 163 по улице Горького. Однако, по словам Юрия Шалабаева, установить её в этом дворе не позволяют застройка и инженерные коммуникации.

– Включим установку детской площадки в проект "Вам решать!" на следующий год у соседнего дома № 118/29 по улице Белинского, – заверил мэр.