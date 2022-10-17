Баскетбольная площадка появилась в парке Пушкина в Нижнем Новгороде. Фото: Юрий Шалабаев

Новая баскетбольная площадка появилась в парке Пушкина в Нижнем Новгороде по просьбе местных жителей. Она расположена возле скейт-площадки и воркаута. Об этом сообщил мэр города Юрий Шалабаев в своём телеграм-канале.

Он также добавил, что в ходе одного из прямых эфиров к нему обратились нижегородцы с просьбой установить детскую площадку у дома № 163 по улице Горького. Однако, по словам Юрия Шалабаева, установить её в этом дворе не позволяют застройка и инженерные коммуникации.

– Включим установку детской площадки в проект "Вам решать!" на следующий год у соседнего дома № 118/29 по улице Белинского, – заверил мэр.