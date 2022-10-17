Нижегородцы смогут накопить на новый автомобиль в среднем за 9 лет Фото: Александр ГЛУЗ

Жители Нижегородской области смогут накопить на новый автомобиль в среднем за девять лет. На подержанный – за 5,4 года. Об этом свидетельствует рейтинг, составленный экспертами агентства РИА Рейтинг.

Отмечено, что ТОП составлялся по данным официальной статистики. Нижегородская область оказалась на 51 месте в рейтинге регионов России по способности населения накопить на автомобиль.

Верхние строки ТОПа заняли Чукотский автономный округ (чуть больше 3,5 года на накопление средств на новую машину), Ямало-Ненецкий АО и Магаданская область. А вот у автолюбителей Кабардино-Балкарской Республики и Ингушетии на это уйдёт не менее 11 лет.

Отдельно стоит обратить внимание, что соответствующих данных по ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям нет.