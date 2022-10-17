Анонс деятельности депутатов городской Думы Нижнего Новгорода на округах с 17 по 23 октября 2022 года

17 октября депутат городской Думы Нижнего Новгорода Владимир Амельченко совместно с соцработниками ГБУ «КЦСОН Автозаводского района г. Нижнего Новгорода» окажет поддержку пожилым жителям избирательного округа №7.

18 октября депутат Ольга Балакина проведет мониторинг по благоустройству территорий избирательного округа №28 Нижегородского района. Кроме того, Юлия Мантурова осмотрит ход работ по строительству детского сада на улице Куйбышева Московского района.

19 октября депутат городской Думы Анна Татаринцева проведет очередной прием граждан округа №35 Приокского района.

20 октября депутаты городской Думы Оксана Дектерева, Елена Аржанова и Николай Чернышов проведут очередные приемы граждан. Также в этот день Анна Татаринцева проведет рабочую встречу с главой Новинского сельсовета по проблемным вопросам поселения.

21 октября депутат Оксана Дектерева проведет выездное совещание на территории избирательного округа №27 по готовности объектов, благоустраиваемых в рамках программы ФКГС и ВАМ решать.

22 октября Оксана Дектерева примет личное участие в обустройстве цветника и уборке территории совместно с жителями микрорайона Усиловский.