АО «Теплоэнерго» начало проверку сетей отопления с помощью красителя

АО «Теплоэнерго» с сегодняшнего дня начало проверку сетей отопления на герметичность с помощью специального красителя – Уранина А. Органический краситель, добавленный в теплоноситель, позволит специалистам выявить даже небольшие утечки и места несанкционированного отбора на трубопроводах отопления, благодаря характерному желто-зеленому цвету сетевой воды.

Испытания системы теплоснабжения на плотность с использованием органического красителя пройдут сразу восемь котельных предприятия в Нижегородском, Советском, Канавинском, Ленинском и Сормовском районах. Это источники тепловой энергии, расположенные по адресам: ул. Премудрова, 12а, ул. Академика Баха, 4, ул. Тепличная, 8а, ул. Металлистов, 4б, пр. Союзный, 43, ул. Энгельса, 1в, ул. Планетная, 8, ул. Ветеринарная, 5.

Диагностические мероприятия запланированы таким образом, чтобы сети отопления находились в расчетных гидравлических режимах. Испытания позволят провести диагностику теплосетевого комплекса котельных и своевременно принять меры по устранению выявленных дефектов для повышения надежности теплоснабжения.

Способ диагностики трубопроводов с помощью красителя активно применяется в России и в мире для закрытых систем теплоснабжения, когда отопление и горячая вода подаются по разным контурам. Такая проверка позволяет быстро и безошибочно определять дефектные участки сетей благодаря визуальной фиксации мест даже самых небольших повреждений.

Краситель Уранин А (флуоресцеин натрия) полностью безопасен для человека и окружающей среды - он используется также в косметической промышленности и в медицине.

Во время испытаний в районах их проведения специалисты компании и жители могут заметить места выхода на поверхность подкрашенной Уранином А сетевой воды при возможных нарушениях герметичности системы. Кроме того, могут выявиться технологические нарушения на внутридомовых системах горячего водоснабжения, из-за чего из крана может пойти окрашенная в зеленоватый цвет вода. Пользоваться этой водой для бытовых нужд нежелательно, поскольку она может окрасить материалы и поверхности, с которыми соприкасается.

О любых таких случаях АО «Теплоэнерго» просит сообщать по круглосуточному телефону горячей линии 8-831-277-91-31, либо с помощью опции «Сообщить о неполадке» на сайте компании teploenergo-nn.ru, указав адрес. Специалисты диспетчерской службы и центра телефонного обслуживания будут работать в этот период в усиленном режиме.