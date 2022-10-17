В школах Дзержинска стартовали занятия по начальной военной подготовке.

В тринадцати дзержинских школах по инициативе главы города Дзержинска Ивана Носкова начались занятия по начальной военной подготовке. На занятиях ребята получают как теоретические знания, так и практические – например, учатся надевать противогазы и т.д.

«Такой предмет, как начальная военная подготовка, был в программе школьного курса в советское время. И я помню, что занятия всегда вызывали интерес и у мальчишек, и у девочек. Конечно, многое зависит от учителя, как и в случае со всеми остальными предметами, но на занятиях по начальной военной подготовке школьники получают знания, которые могут им пригодиться в дальнейшем. Школьный курс «Основы безопасности жизнедеятельности» во многом отвечает тем же задачам, что и «Начальная военная подготовка». Но есть и существенные различия. В частности, в патриотической составляющей, которой нет в школьном курсе по ОБЖ», – отметил глава города Дзержинска Иван Носков.

Начальную военную подготовку изучают ученики школ №№ 1, 12, 14, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 30, 36, 37 и гимназии № 38. В некоторых школах НВП начинают преподавать уже с пятого класса, например, как в школе № 1, или же вводят предмет только для старшеклассников с 9 по 11 класс. Но в большинстве средних школ на занятия по начальной военной подготовке ходят ребята 7-8 классов.

«Я считаю, что преподавать курс начальной военной подготовки необходимо начиная с 5-6 классов, – говорит педагог-организатор, майор запаса Игорь Якименков. – У старшеклассников больше забот, связанных с выпускными экзаменами, а кроме того, именно патриотическая составляющая НВП лучше усваивается ребятами в возрасте 10-11 лет. На мои уроки ходят около 40 школьников. В первый месяц мы изучим даты воинской славы России, поговорим об устройстве улучшенного автомата Калашникова АК-74, научимся собирать и разбирать автомат, использовать противогазы. В дальнейшем будут и походы в лес, и работа на плацу, и другие занятие по НВП».

Пока все занятия по начальной военной подготовке – факультативные. Через месяц обучения ребята сдадут зачет, но на общую школьную успеваемость он не повлияет. Впрочем, школьники посещают курс не ради оценок.

«Я занимаюсь танцами, школьным телевидением, веду активную общественную жизнь в школе, – рассказывает юнармеец, десятиклассница Валерия Фахердинова. – Уроки начальной военной подготовки мне совершенно не мешают учиться и заниматься делами. Я как юнармеец уже кое-что знаю из того, что проходят на начальном этапе на этих уроках. Но сейчас мы готовим кандидатов к поступлению в юнармейцы, и я, как командир второго взвода, присутствую на уроках и помогаю им. И никогда не мешает подтвердить и свои знания, и свои навыки, тем более что на занятиях действительно интересно!»

В рамках курса планируется проводить военные спортивно-интеллектуальные игры, игры, аналогичные «Зарнице», научно-практические конференции, выездные уроки на предприятиях и в музеях.