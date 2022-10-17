Мининский университет обучит учащихся 8-11 классов языкам программирования

На выбор школьникам представлено два курса.

Школьники 8-11 классов смогут бесплатно пройти курсы обучения современным языкам программирования в Мининском университете Нижнего Новгорода. Вуз присоединился к федеральной программе, нацеленной на подготовку кадров для IT-отрасли.

Юные нижегородцы будут дважды в неделю изучать основы профессии разработчика, чтобы затем построить карьеру в IT-сфере. По понедельникам и средам ребят будут ожидать в учебном корпусе №7 по адресу: дом №9 улица Челюскинцев. Продолжительность одного занятия составляет полтора часа.

- Мининский университет уделяет особое внимание IT-направлению. В этом году мы открыли факультет информационных технологий, стали партнерами с Университетом Иннополис и с IT-академией “Группы ГАЗ”, - рассказал ректор Виктор Сдобняков. - Курсы по программированию для ребят 8-11 классов станут неким образовательным мостом между школой и университетом. Став абитуриентами, ребята будут уже иметь представление, что им необходимо освоить в вузе, у них сформируется четкий запрос на IT-образование.

На выбор школьникам представлено два курса: «Python Start» и «Программирование на С++».

Так, с помощью Python ребята научатся решать типовые задачи по математике и информатике, а также разрабатывать простейшие игры. Итоговой работой курса как раз-таки станет создание собственной игры. Регистрация на курс программирования «Python Start».

Школьники, выбравшие язык программирования C++, пройдут курс по созданию системного ПО и прикладных программ. Также они узнают об алгоритмизации и структуре языка программирования. По завершению курса ребята смогут создавать простые компьютерные игры, текстовые редакторы и браузер. Регистрация на курс «Программирование на С++».

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