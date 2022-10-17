Сотрудники «Нижновэнерго» приняли участие в Форуме рабочей молодежи.

В целях развития молодежных сообществ и компетенций молодых специалистов компаний Федеральное агентство по делам молодежи организовало проведение X Всероссийского форума рабочей молодежи, который прошёл с 30 сентября по 02 октября 2022 года в Нижнем Новгороде.

От филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» в Форуме принял участие председатель Совета молодых специалистов заместитель начальника участка подстанций Центрального высоковольтного района электрических сетей Юнисов Максим. Он стал победителем в направлении «Кадровый резерв: рост внутри компании» и получил сертификат об освоении дополнительной образовательной программы «Разработка социального проекта».

Участники форума приняли участие в дискуссии «Как выстроить систему наставничества в организации и зачем это нужно», обсудили развитие молодых специалистов внутри компании», поучаствовали в сессиях по «Созданию личного бренда», «Повышению квалификации», «Как вырасти от сотрудника до руководителя».

«Мы приветствуем молодежные движения, ведь это наше будущее. От лица филиала и от себя лично поздравляю коллегу. Всем молодым специалистам желаю идти вперед и покорять новые вершины!», – прокомментировал заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго» Дмитрий Прохоров.